Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над БалтикойРИА Новости 07:15
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
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Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Ольга Кормухина заявила, что Юлию Началову «погубил шоу-бизнес»
Напомним, Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник 16 марта на 39-м году жизни. Похороны певицы прошли 21 марта.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Участковый уполномоченный полиции Динар Саматов, погибший в пятницу утром в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач, сообщает МВД по Татарстану.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи
Мали надеется на продолжение работы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и благодарна всем странам, поддерживающим ее.
Обновлено в 08:15
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Общество
Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
Обновлено в 08:08
Футбол
Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»
Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
Обновлено в 07:27
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Афганистане более десяти человек погибли при авиаударе, сообщили СМИ
По меньшей мере 13 гражданских лиц погибли в результате авиаудара, нанесенного в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Авто
Каким был довоенный автомобиль КИМ-10-51
В случае с предыдущей модификацией "Москвич-400", малолитражный автомобилем «КИМ-10» получил больше отличий от своих предшественников с открытым верхом.
Обновлено в 04:27
Авто
Составлен ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом ценой до 1 млн рублей
«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:00