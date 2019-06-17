Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США

Коммерсантъ14:28

Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России

Известия13:56

Су-27 перехватили приближающиеся к границе РФ стратегические бомбардировщики США

ТК Звезда13:22

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

РИА Новости13:42

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США

RT на русском13:40

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru13:36

Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52

РБК13:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке.
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На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
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Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
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Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов

Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
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В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
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Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
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Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
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Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
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Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал фейком обвинения США в адрес РФ в нарушении моратория на ядерные испытания.
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Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
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В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
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Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом

Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
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Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год

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У лидера группы Megadeth нашли рак горла

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