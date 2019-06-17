Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в убийстве политика
Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи
На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 04:11
Наука
Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов
Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане
Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям
Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал фейком обвинения США в адрес РФ в нарушении моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 14:04
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Политика
Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки
В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Музыка
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Обновлено в 14:23