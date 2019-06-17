Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Российские Су-27 перехватили у границ РФ стратегические бомбардировщики ВВС США

RT на русском17:27

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

РИА Новости13:42

Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США

Коммерсантъ14:28

Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52

РБК13:51

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru17:14

Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

ТАСС13:28

Су-27 перехватили приближающиеся к границе РФ стратегические бомбардировщики США

ТК Звезда13:22
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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