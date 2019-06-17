Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Шоу-бизнес
Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям
Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Футбол
Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.
Обновлено в 17:56
Политика
Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ
Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Общество
«Яндекс» самовольно загрязнял озеро Рукавское во Владимире
Как установила владимирская природоохранная прокуратура, в озеро Рукавское самовольно сбрасывала отходы с очистных сооружений и компания «Яндекс ДЦ Владимир».
Обновлено в 18:15
Общество
Современный сад в Новокубанске: сказка становится былью
Включить систему полива сада можно со смартфона Еще одной важной составляющей успеха выращивания плодовых и ягодных культур в саду ООО «Южная плодоовощная компания» является автоматизированная система полива.
Обновлено в 08:13
Экономика
Курс биткоина превысил $9 тысяч
Обновлено в 03:29
Футбол
Формула чемпионата России по футболу может измениться
Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.
Обновлено в 11:28
Музыка
У вокалиста группы Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 19:46
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством ДНР и ЛНР
Президент Украины подчеркнул, что Киев не готов к диалогу с руководством Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию
Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Общество
Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья
Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42