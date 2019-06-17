Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Здоровье Любимов открыл ФАП в Старожилове Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

Шоу-бизнес Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

Происшествия Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Армия и оружие Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.

Технологии CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.

Футбол Семак стал гостем «Вечернего Урганта» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».

Общество Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.