Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Любимов открыл ФАП в Старожилове
Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки
Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Авто
Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica
Обновлено в 07:39
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено в 07:27
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе
Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено в 07:10
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Общество
Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок
Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.
Обновлено в 13:00
Экономика
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.
Обновлено в 14:04