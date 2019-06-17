Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики СШАРИА Новости 13:42

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ.
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Минобороны сообщило о перехвате стратегических бомбардировщиков США В-52

РБК13:51

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru17:14

Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США

Коммерсантъ14:28

Российские Су-27 перехватили у границ РФ стратегические бомбардировщики ВВС США

RT на русском17:27

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

РИА Новости13:42

Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

ТАСС13:28

Су-27 перехватили приближающиеся к границе РФ стратегические бомбардировщики США

ТК Звезда13:22
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Любимов открыл ФАП в Старожилове

Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX

Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Музыка

У лидера Megadeth обнаружили рак горла

Обновлено в 15:27
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

Обновлено в 12:47
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено в 07:27
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе

Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено в 07:10
Технологии

CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли

Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Общество

Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок

Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Американский B-52 совершил аварийную посадку в Великобритании

Обновлено в 16:45
Экономика

«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода

Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.
Обновлено в 14:04
Единоборства

UFC — о поединке Нурмагомедова с Порье: «Работа только началась»

Обновлено в 15:06
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