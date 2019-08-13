Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТОРоссийская газета 10:24
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент. Когда борт главы Минобороны находился над нейтральными водами Балтийского моря, к нему попытался приблизиться истребитель НАТО F-18.
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