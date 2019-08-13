Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТОРоссийская газета 10:24

На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент. Когда борт главы Минобороны находился над нейтральными водами Балтийского моря, к нему попытался приблизиться истребитель НАТО F-18.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Коммерсантъ09:55

Оттеснение истребителя НАТО от самолета Шойгу попало на видео

Lenta.ru09:35

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

ТАСС09:10

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

РИА Новости09:09

Российский Су-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета Шойгу: кадры маневра

ТК Звезда09:00

Появилось видео инцидента с истребителем F-18 и самолетом Шойгу

РБК10:29

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолёта Шойгу — видео

RT на русском09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Авто

Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Обновлено в 03:23
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Обновлено в 06:27
Политика

Власти Киргизии уволили замглавы МВД, уговорившего Атамбаева сдаться

Обновлено в 08:32
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:36
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Здоровье

Япония обеспокоена распространением Эболы

Вспышка смертельного вируса Эбола бушевала в Африке более года, говорится в заявлении японского ведомства.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га

Площадь пожара в лесной зоне в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 09:50
Кино

Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф сыграют в драме «После изгнания»

Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф исполнят главные роли в криминальной драме «После изгнания».
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский выполнил обещание и оставил бизнес

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет

По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов

Обновлено вчера в 09:38
Общество

Облсуд назвал главу «Парков и скверов» виновной в организации протеста

Свердловский областной суд отклонил апелляцию создательницы «Парков и скверов» Анны Балтиной, которую ранее признали организатором протестов в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Авто

Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne

Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика

Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники

Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Футбол

Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»

На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Футбол

Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

Обновлено в 10:21
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Обновлено в 03:38
Общество

Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Общество

Самое высокое колесо обозрения Турции открыли в Анталье

По словам председателя правления Aktur Park Сечкина Этке, стоимость 3D подсветки колеса составляет $450 тыс. Колесо, состоящее из четырех VIP-кабинок и 42 обычных, совершает полный круг за 18 минут.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Людей в Архангельской области вывозят подальше от военного полигона

Людей, судя по информации, должны вывезти поездом в четыре утра 14 августа, чтобы в течение двух последующих часов рядом с военным полигоном никого не было.
Обновлено в 08:37
Футбол

Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубе

Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное