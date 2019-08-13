Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета ШойгуРБК 10:08

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
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