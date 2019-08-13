Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Политика Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.

Общество В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими 12 августа все рейсы в Гонконге были отменены после проникновения в здание аэропорта тысячи демонстрантов, выступающих против действий властей Китая.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Футбол Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".

Политика США ввели санкции против Калужского радиотехнического института США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.

Происшествия Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Культура Музыкант Дельфин потерял сознание в студии Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.

Авто Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

Авто Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Происшествия Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.

Футбол Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.

Политика Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции «По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.

Футбол «Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия «Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.