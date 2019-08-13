Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта ШойгуRT на русском 12:28

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель.
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Появилось видео инцидента с истребителем F-18 и самолетом Шойгу

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Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

РИА Новости09:09
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Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
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Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика

Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма

В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими

12 августа все рейсы в Гонконге были отменены после проникновения в здание аэропорта тысячи демонстрантов, выступающих против действий властей Китая.
Обновлено в 10:44
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Политика

США ввели санкции против Калужского радиотехнического института

США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Культура

Музыкант Дельфин потерял сознание в студии

Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Авто

Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».
Обновлено в 04:41
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Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации

Обновлено в 07:51
Авто

Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид

Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области

Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста

Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

На Маршала Блюхера произошло массовое ДТП

Обновлено в 13:34
Политика

CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке

Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.
Обновлено в 11:58
Политика

Сын Порошенко на русском признался в любви к украинскому языку

Обновлено в 13:25
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Футбол

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Общество

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

Обновлено в 13:04
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
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Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
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