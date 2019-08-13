Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта ШойгуRT на русском 12:28
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель.
Читать в источнике
Оценить468
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма
В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими
12 августа все рейсы в Гонконге были отменены после проникновения в здание аэропорта тысячи демонстрантов, выступающих против действий властей Китая.
Обновлено в 10:44
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Футбол
Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ
Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Авто
Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».
Обновлено в 04:41
Кино
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации
Обновлено в 07:51
Авто
Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид
Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области
Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия
На Маршала Блюхера произошло массовое ДТП
Обновлено в 13:34
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.
Обновлено в 11:58
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13