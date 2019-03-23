Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским моремRT на русском 06:33

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

Газета.Ru09:16

Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США над Балтийским морем

ТАСС06:23

Российские Су-27 дважды за сутки сопроводили американские бомбардировщики B-52

RT на русском09:08

Россия за сутки дважды поднимала Су-27 из-за самолетов США над Балтикой

Интерфакс06:26

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

РИА Новости07:15

Появилось видео полета Су-27 с бомбардировщиками США над Балтикой

РБК10:20

Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики ВВС США над Балтикой

ФАН06:26
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