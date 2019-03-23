Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским моремRT на русском 06:33
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Армия и оружие
МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО
Бомбардировки Югославии в 1999 году навсегда останутся «пятном позора» на репутации НАТО. Об этом написали на сайте МИД России.
Обновлено в 10:09
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Космос
Посадочный модуль «Казачок»: У ровера ExoMars теперь появился «гараж»
Менее чем через два года ровер «Розалинд Франклин» выедет из посадочного модуля «Казачок» на поверхность Красной планеты.
Обновлено 21 марта в 22:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Обновлено в 09:09
Политика
В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко
Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:20
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина
В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео
После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Культура
Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США
Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры
Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено в 10:15