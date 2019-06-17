Политика

Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети РоссииГоворит Москва 11:24

На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями.
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с чего всё началось

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
РИА Новости10:20

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РИА Новости10:20

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
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Энергетика

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Культура

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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

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Общество

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Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

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ФАС возбудила дело в отношении сети фастфуда Burger King из-за оскорбительной рекламы.
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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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