Политика
Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети РоссииГоворит Москва 11:24
На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.РИА Новости10:20
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