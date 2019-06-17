Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети РоссииГоворит Москва 11:24

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.

с чего всё началось

На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями.

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