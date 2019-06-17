Политика
Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети РоссииГоворит Москва 11:24
На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями.
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
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Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено в 22:07
Здоровье
В Красноярском крае число болеющих коклюшем выросло в 6,5 раз
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2018 году коклюшем заболело в 6,5 раза больше людей, чем в 2017.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
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Футбол
Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и Почеттино
По моему мнению, Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардьолой и Почеттино.
Обновлено в 20:21
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Политика
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет
Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Наука
Робота научили предсказывать действия человека
Ученые из Массачусетского технологического института создали робота, в которого заложен алгоритм, позволяющий предсказывать действия людей.
Обновлено вчера в 14:12
Кино
Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»
Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Обновлено в 13:31
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск снизился на 0,21% до 64,243 рубля, курс евро упал на 0,02% до 72,16 рубля.
Обновлено в 12:26
Интернет
Mail.ru Group запустила собственного голосового помощника «Маруся»
Компания Mail.ru Group запустила в тестовую версию собственного голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:29
Авто
Какой бывает материал для шумоизоляции в авто
Многие водители уделяют много внимания шумоизоляции в их автомобиле, ведь посторонние звуки не хочется слушать никому.
Обновлено в 22:00
Финансы
Аналитики рассказали о будущем доллара
Несмотря на периодически происходящие откаты назад, тенденция сформировалась весьма явная: доллар США прибавил более 10 процентов за прошедший год к основным мировым валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС США, отмечают аналитики FxPro.
Обновлено в 23:00
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Политика
В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено в 20:08
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.
Обновлено в 22:43