Политика

Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети РоссииГоворит Москва 11:24

На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями.
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СМИ: власти знают о кибератаках США на российскую инфраструктуру

Коммерсантъ11:47

СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт

РБК10:35

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США

Известия10:38

Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети России

Говорит Москва11:24

Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

ТАСС10:35

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

РИА Новости10:20

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19
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Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено в 22:07
Здоровье

В Красноярском крае число болеющих коклюшем выросло в 6,5 раз

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2018 году коклюшем заболело в 6,5 раза больше людей, чем в 2017.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Футбол

Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и Почеттино

По моему мнению, Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардьолой и Почеттино.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Политика

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Наука

Робота научили предсказывать действия человека

Ученые из Массачусетского технологического института создали робота, в которого заложен алгоритм, позволяющий предсказывать действия людей.
Обновлено вчера в 14:12
Кино

Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»

Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено в 17:00
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск снизился на 0,21% до 64,243 рубля, курс евро упал на 0,02% до 72,16 рубля.
Обновлено в 12:26
Интернет

Mail.ru Group запустила собственного голосового помощника «Маруся»

Компания Mail.ru Group запустила в тестовую версию собственного голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:29
Авто

Какой бывает материал для шумоизоляции в авто

Многие водители уделяют много внимания шумоизоляции в их автомобиле, ведь посторонние звуки не хочется слушать никому.
Обновлено в 22:00
Финансы

Аналитики рассказали о будущем доллара

Несмотря на периодически происходящие откаты назад, тенденция сформировалась весьма явная: доллар США прибавил более 10 процентов за прошедший год к основным мировым валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС США, отмечают аналитики FxPro.
Обновлено в 23:00
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Политика

В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства

Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено в 20:08
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.
Обновлено в 22:43
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