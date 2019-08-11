Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу ХмеймимРБК вчера в 15:28
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Экономика
Названа доля недовольных своей зарплатой россиян
Более трети — 39 процентов — россиян недовольны уровнем своей зарплаты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Обновлено в 07:12
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол
Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Обновлено в 06:17
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 10 августа в 22:20