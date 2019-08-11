Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу ХмеймимРБК вчера в 15:28

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.
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Российские ПВО отразили новую атаку дронов на Хмеймим

Газета.Ru06:53

Как продвигается операция по освобождению Идлиба от террористов

RT на русском06:56

Российские силы уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим

Интерфаксвчера в 15:13

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

РБКвчера в 15:28

Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим уничтожили шесть беспилотников боевиков

ТАССвчера в 15:19

Военные РФ отразили атаку шести беспилотников на Хмеймим

РЕН ТВ02:12

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

РИА Новостивчера в 15:02
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Обновлено в 04:50
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Политика

Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол

Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
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Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
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Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
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Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Футбол

«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
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Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»

Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
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Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
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Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
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Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой

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Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
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