Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Общество В России изменится порядок использования электронной подписи при сделках с недвижимостью Согласно новым правилам, граждане смогут в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью.

Финансы Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Общество Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия В Подмосковье пять человек погибли в аварии Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек.

Политика Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий".

Общество Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.

Происшествия В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44 Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Космос Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Происшествия Режиссера Васильева освободили из изолятора Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.

Происшествия Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Футбол Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи» Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.