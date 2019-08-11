Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу ХмеймимРБК 15:28
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Культура
Кинокасса России: «Однажды в Голливуде» показывает лучший старт среди фильмов Тарантино
Обновлено в 11:17
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС
Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.
Обновлено в 17:51
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено в 22:00
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Авто
Mercedes-AMG G63 получил двигатель мощностью 769 л.с
Специалисты Wheelsandmore представили G63 мощностью 769 л.с.
Обновлено в 13:16
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
Авто
На прямой сразились Lamborghini Aventador SV и Huracan Performante
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33