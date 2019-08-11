Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу ХмеймимРБК 15:28

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.
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