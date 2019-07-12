Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу ХмеймимРБК вчера в 15:38

Минобороны России сообщило об отражении новой атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На этот раз, по утверждению российского оборонного ведомства, боевики пытались атаковать ее с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. События разворачивались в ночь на 12 июля.
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