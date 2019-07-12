Минобороны России сообщило об отражении новой атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На этот раз, по утверждению российского оборонного ведомства, боевики пытались атаковать ее с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. События разворачивались в ночь на 12 июля.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия Курорты Турции заволокло дымом из-за лесных пожаров Популярные курорты на побережье Эгейского моря Турции, среди которых Даламан и Фетхие, затянуло дымом из-за лесных пожаров в районе провинции Мугла.

Политика Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Политика Малахов пополнил базу «Миротворца» Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Технологии Специалисты перечислили методы кражи персональных данных Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Происшествия Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании обойти США Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена, заявил президент Дональд Трамп.

Происшествия В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек Среди погибших - шестеро несовершеннолетних В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Политика США отказались от предложения Зеленского поменять нормандский формат Вашингтон не захотел поддерживать инициативу президента Украины Владимира Зеленского, предложившего изменить переговорный международный формат по ситуации на востоке Незалежной, включив в него главу Белого дома и Великобританию.

Общество Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине «раскусили схему» Путина Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.