Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу ХмеймимРБК вчера в 15:38
Минобороны России сообщило об отражении новой атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На этот раз, по утверждению российского оборонного ведомства, боевики пытались атаковать ее с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. События разворачивались в ночь на 12 июля.
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На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Происшествия
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Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Происшествия
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Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
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Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек
Среди погибших - шестеро несовершеннолетних В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» на резервную арену
Московское «Торпедо» примет «Балтику» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
США отказались от предложения Зеленского поменять нормандский формат
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
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На Украине «раскусили схему» Путина
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Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
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Обновлено вчера в 15:24