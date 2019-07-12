Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом 12 июля сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, террористы для атаки использовали три беспилотника.

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

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