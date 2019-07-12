Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу ХмеймимРБК вчера в 15:38
Минобороны России сообщило об отражении новой атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На этот раз, по утверждению российского оборонного ведомства, боевики пытались атаковать базу с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. События разворачивались в ночь на 12 июля.
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На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено вчера в 14:42
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
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Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
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На дом Габунии повесили позорную табличку
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Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Происшествия
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Происшествия
Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась
Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
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Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Космос
Роскосмос получил первые снимки со спутника «Метеор-М»
Роскосмос опубликовал в пятницу на своем сайте первый снимок, полученный с запущенного неделю назад метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Тулуне военные медики провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек
Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
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Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол
«Севилья» купила экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Фернандо выступал за «Галатасарай» с 2017 года, сыграл 58 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»
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Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек
Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
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Общество
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов
Эксперты компании Superjob составили рейтинг экономических вузов, выпускники которых получают наибольшую заработную плату в начале карьеры.
Обновлено вчера в 03:57