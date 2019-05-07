Армия и оружие
Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»ПолитРоссия вчера в 11:34
Как передает Федеральное агентство новостей, джихадисты попытались обстрелять российский аэродром «Хмеймим» неуправляемыми реактивными снарядами. Атака началась в среду, 8 мая, в три часа дня. Со слов очевидцев, со стороны Идлиба террористами в направлении базы было произведено более 10 выстрелов.
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