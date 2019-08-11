Армия и оружие

Российские ПВО авиабазы Хмеймим сбили 6 ударных беспилотников боевиковАргументы и Факты вчера в 16:15

Силы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии ликвидировали шесть ударных беспилотников боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Зенитные огневые средства уничтожили все БПЛА, которые летели к аэродрому с северо-запада. Пострадавших и материальных потерь нет, авиабаза работает в плановом режиме.
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