Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»Коммерсантъ вчера в 18:23
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».
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с чего всё началось
В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».Коммерсантъвчера в 18:23
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Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»
Эхо Москвывчера в 23:16
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:39, Вашингтон
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