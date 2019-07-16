В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

с чего всё началось

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

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