Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»Коммерсантъ вчера в 18:23
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».
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с чего всё началось
В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».Коммерсантъвчера в 18:23
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Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»
Эхо Москвывчера в 23:16
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
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В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
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Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
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Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке
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Обновлено в 04:54
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено вчера в 12:28
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Обновлено в 04:55
Происшествия
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Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
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Обновлено вчера в 23:58
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Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Жители сразу трех городов жалуются на запах газа на улице
Сегодня ночью жители Кировграда, Верхнего Тагила и поселка Нейво-Рудянка в Свердловской области пожаловались на сильный запах газа.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
Политика
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Команда Зеленского попросит Раду собраться на внеочередное заседание
Советник президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в четверг, 18 июля, планируется проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения нескольких инициатив.
Обновлено в 04:09
Экономика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Общество
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24