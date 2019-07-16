Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»Коммерсантъ вчера в 18:23

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».
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Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».
Коммерсантъвчера в 18:23

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Раскрыты новые подробности крупнейшего нефтяного коллапса в истории России

Lenta.ru04:03

СМИ сообщили о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Ведомости02:07

СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

РБКвчера в 22:55

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»

Интерфакс00:10

Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 23:16

Загрязнённая нефть поступала на НПЗ и до проблем на «Дружбе»

News.ruвчера в 20:52

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Коммерсантъвчера в 18:23
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика

В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США

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Наука

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Финансы

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Армия и оружие

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Общество

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Политика

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Авто

Обновленный Fiat Ducato готовится к выходу на рынок

Итальянский автопроизводитель готовит новую версию одной из лучших моделей сегмента — Fiat Ducato.
Обновлено в 05:56
Футбол

Егоров: арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» - «Сочи»

Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи".
Обновлено в 06:24
Наука

Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения

Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
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Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

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Политика

Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

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Политика

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Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

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Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
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Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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На российском пляже найдены тела семи человек

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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с падчерицей навестил пожилую супругу в санатории

Известный шоумен и блогер Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок своей пожилой супруги Екатерины Терешкович.
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Происшествия

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27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся.
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Авто

Опубликованы первые снимки салона новой Skoda Octavia

На просторах Интернета появились первые фотографии, сделанные внутри салона новой Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Фура Киркорова вылетела с дороги

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Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
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Министр спорта России положительно смотрит на начало матчей РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал негативную реакцию со стороны ряда клубов по времени начала матчей чемпионата России.
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Футбол

Рэпер GUF встретится с болельщиками «Рубина»

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Армия и оружие

Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Стало известно об изоляции Зеленского

В качестве примера изоляции Зеленского приводится скандал с нотой МИД Украины в адрес России, которую не согласовали с главой государства.
Обновлено в 05:00
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса

Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
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В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

Обновлено 14 июля в 18:35
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

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Обновлено 14 июля в 23:41
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