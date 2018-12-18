Армия и оружие

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300
Lenta.ru
вчера в 16:19

Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.
Lenta.ruвчера в 16:19

Подробнее о событии

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Комсомольская правдавчера в 22:14

Эксперт назвал российские вертолеты Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Известиявчера в 20:34

Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

ФАНвчера в 18:40

Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

News.ruвчера в 18:21

Россия молниеносно нашла управу на украинские С-300, размещённые в Донецке - эксперт

Царьградвчера в 17:29

СМИ: В случае конфликта российские вертолеты «Аллигатор» уничтожат украинские ПВО

РЕН ТВвчера в 16:47

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Lenta.ruвчера в 16:19
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Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»

Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Япония пустит рекордные средства на милитаризацию

Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине

Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие

Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Минобороны отправит в Крым более 10 истребителей

Авиационная техника совершит «перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым» к месту своего постоянного расположения 22 декабря, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Япония создает подразделения космических войск и кибербезопасности

Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло во вторник правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»

Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие

В Сирии наградили закончивших дежурство сотрудников военной полиции

Состоялось вручение наград сотрудникам военной полиции, которые в Сирии закончили дежурство в зонах деэскалации.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе

Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

С авиабазы «Хмеймим» совершается до 100 боевых вылетов в течение суток

Стало известно о том, что российские боевые самолёты и вертолёты совершали с российской военной авиабазы «Хмеймим» до сотни боевых вылетов в сутки.
Обновлено вчера в 20:25
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Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Чёрная акула».
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Город на севере Крыма. Является центром Джанкойского района, но сам в состав района не входит, а является одним из 11 городов республиканского подчинения и образует городской округ Джанкой.
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