Армия и оружие
Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.
Lenta.ruвчера в 16:19
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Россия молниеносно нашла управу на украинские С-300, размещённые в Донецке - эксперт
Царьградвчера в 17:29
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Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»
Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Япония пустит рекордные средства на милитаризацию
Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине
Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Минобороны отправит в Крым более 10 истребителей
Авиационная техника совершит «перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым» к месту своего постоянного расположения 22 декабря, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Япония создает подразделения космических войск и кибербезопасности
Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло во вторник правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»
Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
В Сирии наградили закончивших дежурство сотрудников военной полиции
Состоялось вручение наград сотрудникам военной полиции, которые в Сирии закончили дежурство в зонах деэскалации.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе
Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
С авиабазы «Хмеймим» совершается до 100 боевых вылетов в течение суток
Стало известно о том, что российские боевые самолёты и вертолёты совершали с российской военной авиабазы «Хмеймим» до сотни боевых вылетов в сутки.
Обновлено вчера в 20:25