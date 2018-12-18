Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.

Армия и оружие Армия и оружие Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти» Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие Япония пустит рекордные средства на милитаризацию Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан» Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Армия и оружие Армия и оружие Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны отправит в Крым более 10 истребителей Авиационная техника совершит «перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым» к месту своего постоянного расположения 22 декабря, говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Япония создает подразделения космических войск и кибербезопасности Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло во вторник правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта.

Армия и оружие Армия и оружие Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры» Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии наградили закончивших дежурство сотрудников военной полиции Состоялось вручение наград сотрудникам военной полиции, которые в Сирии закончили дежурство в зонах деэскалации.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни.

Армия и оружие Армия и оружие «Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет