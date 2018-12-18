Армия и оружие

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300
Lenta.ru
16:19

Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.
Lenta.ru16:19

Подробнее о событии

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Комсомольская правда22:14

Эксперт назвал российские вертолеты Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Известия20:34

Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

ФАН18:40

Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

News.ru18:21

Россия молниеносно нашла управу на украинские С-300, размещённые в Донецке - эксперты

Царьград17:29

СМИ: В случае конфликта российские вертолеты «Аллигатор» уничтожат украинские ПВО

РЕН ТВ16:47

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Lenta.ru16:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Армия и оружие

В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

Обновлено в 23:22
Армия и оружие

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Сотрудники российской военной полиции награждены за службу в Сирии

Сотрудникам Российской военной полиции вручили награды за успешное выполнение задач в Сирии.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

США намерены начать дополнительные поставки оружия на Украину

Вашингтон в ближайшие несколько месяцев планирует объявить о новых поставках оружия на Украину.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Япония направит рекордную сумму на укрепление национальной обороны

В Японии принята новая программа укрепления национальной обороны на предстоящие десять лет.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Россия разместит в Крыму более 10 истребителей

После завершения реконструкции аэродром "Бельбек" в Крыму Россия разместит на нем более 10 истребителей, сообщает сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

ВСУ перенесли наступление на ДНР на конец декабря

Сроки наступления армии Украины на ДНР перенесены с 14 декабря на 24–25 декабря, заявил заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин 17 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»

Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

С авиабазы «Хмеймим» совершается до 100 боевых вылетов в течение суток

Стало известно о том, что российские боевые самолёты и вертолёты совершали с российской военной авиабазы «Хмеймим» до сотни боевых вылетов в сутки.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Россия проведет стратегические учения в Арктике

Часть важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019» пройдет в Арктике — на территории от Новой Земли до Новосибирских островов.
Обновлено в 18:27
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Ка-52
Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Чёрная акула».
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Город на севере Крыма. Является центром Джанкойского района, но сам в состав района не входит, а является одним из 11 городов республиканского подчинения и образует городской округ Джанкой.
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