Армия и оружие
Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.
Lenta.ru16:19
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Армия и оружие
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
"Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
На авиабазу Хмеймим прибыли свежие подразделения военной полиции
На смену своим коллегам, прибыли «свежие подразделения» военной полиции.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
Минобороны Украины засекретило дела об инциденте в Черном море
25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры»
«Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине
Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные
Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20