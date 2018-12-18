Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово "Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие На авиабазу Хмеймим прибыли свежие подразделения военной полиции На смену своим коллегам, прибыли «свежие подразделения» военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины засекретило дела об инциденте в Черном море 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Армия и оружие Армия и оружие США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.

Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.

Армия и оружие Армия и оружие Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры» «Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».

Армия и оружие Армия и оружие Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.

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Армия и оружие Армия и оружие Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие «Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет