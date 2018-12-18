Армия и оружие

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300
Lenta.ru
16:19

Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.
Lenta.ru16:19

Подробнее о событии

Эксперт назвал российские вертолеты Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Известия20:34

Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

ФАН18:40

Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

News.ru18:21

Россия молниеносно нашла управу на украинские С-300, размещённые в Донецке - эксперты

Царьград17:29

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских ПВО

Экономика сегодня17:15

СМИ: В случае конфликта российские вертолеты «Аллигатор» уничтожат украинские ПВО

РЕН ТВ16:47

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Lenta.ru16:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Армия и оружие

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

"Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

На авиабазу Хмеймим прибыли свежие подразделения военной полиции

На смену своим коллегам, прибыли «свежие подразделения» военной полиции.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

Минобороны Украины засекретило дела об инциденте в Черном море

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая

Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие

Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры»

«Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине

Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные

Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20
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Ка-52
Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Чёрная акула».
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Город на севере Крыма. Является центром Джанкойского района, но сам в состав района не входит, а является одним из 11 городов республиканского подчинения и образует городской округ Джанкой.
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