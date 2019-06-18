Политика
Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежомВедомости вчера в 18:03
В исследовании в 2018 г. приняли участие 26 800 IT-специалистов из 180 стран, в том числе более 1600 человек из России. Их спрашивали, в какой стране они хотят работать. Как и следовало ожидать, почетным 25-м местом Россия обязана лояльности сотрудников из СНГ и Балтии.
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Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
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В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
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Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
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Россияне стали покупать водку в малой таре
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Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
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Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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Происшествия
В Москве произошла массовая драка
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Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
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Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Экономика
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Кино
Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.
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Обновлено вчера в 22:32
Культура
На Брянщине пройдет фестиваль казачьей культуры «Станица Брянская»
Участники фестиваля увидят фольклор, быт, обряды и обычаи казачьей жизни.
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Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
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В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Происшествия
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В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
ФК «Сочи» интригует болельщиков предстоящими трансферами
Свой первый матч в статусе новичка премьер-лиги «Сочи» проведет 21 июля на стадионе «Фишт» против «Зенита».
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Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 19:30
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
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Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47