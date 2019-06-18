Экономика
Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежомВедомости вчера в 18:03
В исследовании в 2018 г. приняли участие 26 800 IT-специалистов из 180 стран, в том числе более 1600 человек из России. Их спрашивали, в какой стране они хотят работать. Как и следовало ожидать, почетным 25-м местом Россия обязана лояльности сотрудников из СНГ и Балтии.
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