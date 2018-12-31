Энергетика
Российские атомные электростанции (филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – 204,275 миллиарда киловатт-часов, сообщила пресс-служба концерна. В 2017 году совокупная выработка АЭС в России составляла 202,868 миллиарда киловатт-часов.
РИА Новостивчера в 09:34
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Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году
Комсомольская правдавчера в 12:03
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Обновлено вчера в 08:02
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Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство лишить Россию статуса соответствия, так как эксперты WADA так и не получили доступа к данным московской лаборатории.
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В новогоднюю ночь в Парке Горького обрушился переход через каток.
Обновлено 31.12.18 в 20:29