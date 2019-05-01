Спорт
Российские 100 рублей попали в список самых красивых банкнот мираАктуальные Новости 03:46
В список красивых банкнот мира попали также и 100 российских рублей. В ежегодном рейтинге новых мировых купюр в по итогам 2018 года приняли участие 150 банкнот, но лишь 15 из них действительно оказались другими, не похожими на те, которые уже находятся в обороте.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
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