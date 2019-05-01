Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мираZnak.com вчера в 01:31

Почти с самого начала в голосовании лидировали канадские десятидолларовые банкноты. За ними следовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Политика Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Политика Путин подписал закон о надежном интернете Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.

Шоу-бизнес Дочь Началовой счастлива: жена Алдонина показала семейную идиллию Все выглядят счастливыми, даже лицо потерявшей маму Веры украшает улыбка. "Настоящая семейная идиллия", - отметили подписчики Алдониной.

Авто Названы самые популярные французские автомобили в России Самой популярной моделью в линейке французских марок в России за первый квартал стал внедорожник Renault Duster с объемом продаж в 8 тысяч 545 автомобилей.

Политика Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Футбол Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном» По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.

Политика Рауль Кастро получил Ленинскую премию ЦК КПРФ По итогам первомайской демонстрации, которая прошла в Гаване, первый зампредседателя Государственной Думы РФ Иван Мельников вручил Раулю Кастро нагрудный знак и диплом лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ за "последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".

Политика Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.

Общество Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос» В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.

Происшествия В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».

Политика От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Космос Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.

Музыка Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением» Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

Армия и оружие Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян 25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.

Политика Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.

Армия и оружие США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.