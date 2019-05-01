Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мираZnak.com вчера в 01:31
Почти с самого начала в голосовании лидировали канадские десятидолларовые банкноты. За ними следовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
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