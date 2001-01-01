Российская валюта укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:37

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:15 мск доллар стал дешевле на 1 копейку, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,825 рубля, а европейская валюта подешевела на 4 копейки и стоила 71,39 рубля.

Российская валюта укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Происшествия Янтарную комнату в Польше начали искать в ранее неизвестном тоннеле Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.

Здоровье Жительница Башкирии заболела лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде Жительница Башкирии привезла из Таиланда опасное вирусное заболевание - лихорадку Денге.

Путешествия Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.

Общество Губернатор Голубев наорал на главного ветинспектора Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев очень резко высказался в адрес начальника управления ветеринарии региона Владимира Жилина.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Общество Ежемесячное пособие на детей вырастет в 200 раз Ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка, которые родители будут получать в период с полутора до трех лет малыша вырастут в 200 раз - до 10 тысяч рублей.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Политика Полпред представил нового главу Ингушетии Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Происшествия Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Музыка Назван самый популярный музыкальный альбом в мире Музыкальный альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась» с песнями Брэдли Купера и Леди гаги стал самым популярным в мире.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Путешествия Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.

Политика В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.

Экономика Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.

Технологии Российских автомобилистов оценят по стилю вождения Специальный сервис по оценке стиля вождения появится в 2021 году в России.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Общество Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.