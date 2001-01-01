Финансы

Российская валюта укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:37

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Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:15 мск доллар стал дешевле на 1 копейку, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,825 рубля, а европейская валюта подешевела на 4 копейки и стоила 71,39 рубля.
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Российская валюта укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

News.ruвчера в 03:37
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон

Доллар и евро возобновили рост

КП - Беларусь07:07
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