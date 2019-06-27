Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведениеГазета.Ru 02:44

Как сообщают украинские СМИ, после многочисленных жалоб постояльцев, сотрудники отеля вскрыли двери номера и самостоятельно сняли флаги. По словам российской туристки, отдыхавшей в той же гостинице, украинцы "натравливали детей на их сверстников из-за русского языка".

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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