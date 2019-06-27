Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведениеГазета.Ru 02:44
Как сообщают украинские СМИ, после многочисленных жалоб постояльцев, сотрудники отеля вскрыли двери номера и самостоятельно сняли флаги. По словам российской туристки, отдыхавшей в той же гостинице, украинцы "натравливали детей на их сверстников из-за русского языка".
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Туристка объяснила выселение украинцев из греческого отеля: травили российских детей
Московский Комсомолец02:33
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Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Экономика
В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам
Речь идет о кредитах на сумму не более 790 долларов на человека Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье
Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах
Обновлено в 01:55
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты
Redmi и BlackShark тоже готовят 5G-смартфоны
Источники утверждают, что 5G-смартфон BlackShark появится примерно в одно время с аналогичным устройством Redmi.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала показывающих кормление грудью матерей
Ксения Бородина выступила с критикой в адрес матерей, которые на просторах Сети делятся снимками, демонстрирующими процесс кормления ребенка грудью.
Обновлено в 02:36
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Авто
Kia представила свой новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель
Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Авто
Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов
2-дверный светло-серый автомобиль оказался таким удобным, что Андрей назвал его «домом на колесах».
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре выборов на пост вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05