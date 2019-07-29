с чего всё началось

Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом написал журналист издания Крис Джайлс.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Происшествия Количество жертв бунта в тюрьме Бразилии возросло до 57 До 57 человек возросло число жертв, которые погибли во время бунта в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей штата.

Армия и оружие Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.

Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Здоровье Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.

Политика Зеленский готовится возобновить переговоры с Россией по газу Постпред президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев в ближайшее время возобновит переговоры с Москвой о закупках и транзите газа.

Политика WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Происшествия В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единоборства Отправление тела боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживают Отправления тела боксера Максима Дадашева в Россию задерживается не несколько дней. Причина кроется в сложностях с документами.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Экономика Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Здоровье Здоровый образ жизни поможет сэкономить семейный бюджет Эксперты утверждают, что здоровый образ жизни поможет ощутимо сэкономить ресурсы семейного бюджета.

Общество Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.

Здоровье Девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимом лекарстве в Томске Женщина пожаловалась на отказ областного департамента здравоохранения выдать ее 8-летнему ребенку-инвалиду необходимое лекарство.

Авто В Сети показали неизвестную версию «Жигулей» Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.

Футбол Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.

Происшествия Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.

Игры Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.

Транспорт В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Армия и оружие Военнослужащие подключились к борьбе с паводком в Амурской области Силами военнослужащих отдельной железнодорожной бригады Свободного сделана дамба протяженностью 2,1 км. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

Политика Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.