Экономика

Российская система налогообложения восхитила Financial TimesГазета.Ru 17:35

Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом написал журналист издания Крис Джайлс.
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Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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