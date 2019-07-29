Экономика
Российская система налогообложения восхитила Financial TimesГазета.Ru 17:35
Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом написал журналист издания Крис Джайлс.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новости10:57
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