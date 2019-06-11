Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14

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Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

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