Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Общество
День России отметят в 28 столичных парках
Обновлено в 12:23
Культура
«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Футбол
Станислав Черчесов: «В этих матчах нам нужно было брать 6 очков. И мы их и взяли»
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет на выезде 6 сентября против Шотландии. Киприоты в этот же день примут Казахстан.
Обновлено в 17:25
Футбол
Сборная Германии разгромила эстонских футболистов
Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве в пруду нашли останки женщины
На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» не признали вину в суде
Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК) и заключил досудебное соглашение.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник
"Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.
Обновлено в 13:40
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Николай Дроздов ушёл из передачи «В мире животных»
Обновлено в 15:16