Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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Двое россиян погибли в аварии в турецкой провинции Анталья

Эхо Москвы12:05

В Турции в ДТП погибли двое россиян

РБК11:45

Двое граждан России погибли в ДТП в провинции Анталья на юге Турции

Говорит Москва11:27

В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне

Российская газета11:14

Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции

RT на русском11:12

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

РИА Новости11:03

В Анталье в ДТП погибли супруги из России

Вести.Ru11:42
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Авто

Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation

Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»

Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Политика

«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском

Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
Обновлено в 12:50
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Обновлено в 08:07
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Футбол

Живоглядов перешел в «Локомотив»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Политика

Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Финансы

ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Политика

Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Политика

Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Политика

Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу

Во вторник на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкера, который осенью уйдет в отставку, попросили рассказать о его отношении к Трампу.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Здоровье

В Челябинске начали лечить мужской рак в запущенной стадии

Пациенту с поздней стадией рака предстательной железы с метастазами в кости сделали первую инъекцию нового препарата на основе радия-223.
Обновлено в 08:19
Спорт

Баскетболистов «Химок» ограбили в день зарплаты

Один из сотрудников баскетбольного центра, где шел матч между «Химками» и ЦСКА, рассказал «360», что в день ограбления игроки химкинского клуба получили зарплату.
Обновлено в 05:36
Происшествия

«Ночной губернатор». Задержан бывший глава волгоградского СКР

Бывший руководитель Следственного комитета Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан за покушение на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:55
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
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