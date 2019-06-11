Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Российская семья погибла в ДТП в Турции

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