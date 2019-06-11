Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»
Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Политика
«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском
Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
Обновлено в 12:50
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Обновлено в 08:07
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Финансы
ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Кино
Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Политика
Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Политика
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Во вторник на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкера, который осенью уйдет в отставку, попросили рассказать о его отношении к Трампу.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Здоровье
В Челябинске начали лечить мужской рак в запущенной стадии
Пациенту с поздней стадией рака предстательной железы с метастазами в кости сделали первую инъекцию нового препарата на основе радия-223.
Обновлено в 08:19
Спорт
Баскетболистов «Химок» ограбили в день зарплаты
Один из сотрудников баскетбольного центра, где шел матч между «Химками» и ЦСКА, рассказал «360», что в день ограбления игроки химкинского клуба получили зарплату.
Обновлено в 05:36
Происшествия
«Ночной губернатор». Задержан бывший глава волгоградского СКР
Бывший руководитель Следственного комитета Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан за покушение на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:55
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57