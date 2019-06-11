Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru вчера в 12:14

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне

Российская газетавчера в 11:14

Двое россиян погибли в аварии в турецкой провинции Анталья

Эхо Москвывчера в 12:05

В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов

РИА Новостивчера в 12:59

В Турции в ДТП погибли двое россиян

РБКвчера в 11:45

Трагическая смерть российской семьи в Турции

Газета.Ruвчера в 15:16

Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции

RT на русскомвчера в 11:12

Двое граждан России погибли в ДТП в провинции Анталья на юге Турции

Говорит Москвавчера в 11:27
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Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено вчера в 23:30
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косово югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Политика

Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
Обновлено в 01:04
Общество

В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным

Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Буффон может сменить Касильяса в «Порту»

Действующий же вратарь "Порту" Икер Касильяс вряд ли сможет продолжить карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Игры

Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:11
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте

Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова

Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Музыка

Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Американская сторона ожидает, что президент США Дональд Трамп встретится на саммите G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 16:17
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