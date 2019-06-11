Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Футбол Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Политика Павел Климкин: Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 10 лет Климкин прокомментировал информацию о том, что Украина якобы должна вступить в ЕС в 2025 году.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Голунова МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Общество Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.

Армия и оружие Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Авто Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation Напомним, кроме Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation в набор Centenary Collection, который посвящён 100-летию британской марки и 60-летию сотрудничества с ателье Zagato, также входит DBS GT Zagato, построенный на базе суперкара DBS Superleggera.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Культура Театр кукол им. Образцова просит о помощи В редакцию «Театрала» поступило письмо от коллектива Театра кукол им. Образцова: - Дорогие друзья, 12 июня в 14.30, в День России, куклы Театра Образцова вместе с коллективом выходят на улицу.

Армия и оружие На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник "Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Авто PSA намерена локализовать в России двигатели и коробки передач Компания намерена локализовать производство двигателей на территории России, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов: головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала.

Хоккей Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945» Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Гаджеты В Huawei допустили замену приложений Google на российское ПО Крупнейшие интернет-компании России — «Яндекс», Mail.ru, а также Сбербанк — могут поддержать китайского производителя смартфонов Huawei, если он начнет использовать российскую операционную систему «Аврора».

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Шоу-бизнес Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Технологии AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.

Футбол «Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Руиса «Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito.