Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в ТурцииLenta.ru 12:14

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
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Трагическая смерть российской семьи в Турции

Газета.Ru15:16

Двое граждан России погибли в ДТП в провинции Анталья на юге Турции

Говорит Москва11:27

В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов

РИА Новости12:59

В Турции в ДТП погибли двое россиян

РБК11:45

В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне

Российская газета11:14

Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции

RT на русском11:12

Двое россиян погибли в аварии в турецкой провинции Анталья

Эхо Москвы12:05
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

Обновлено в 14:24
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Политика

Отец Ассанжа навестил основателя WikiLeaks в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестил сына в тюрьме. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Общество

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.
Обновлено в 10:40
Политика

Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Кино

В День России уфимцы увидят продолжение истории «Людей в черном»

Продолжение знаменитой истории обзавелось новыми героями, злодеями, впечатляющим масштабом действия и уморительным юмором.
Обновлено вчера в 05:09
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Музыка

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие

Что не говорят о погибшем «певце сирийской революции» западные СМИ

Некоторые ведущие западные СМИ выпустили материалы о гибели Абдуль-Басета ас-Сарута — бывшего сирийского футболиста, который с 2014 года сражался на стороне вооружённой оппозиции.
Обновлено в 12:58
Авто

Представили юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Aston Martin показал современную реплику модели 60-х годов DB4 GT Zagato, которая входит в юбилейный набор Centenary Collection.
Обновлено в 05:20
Политика

Восточные немцы рассказали об отношении к России

Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Наука

Облик ранних фотографий определили наночастицы

Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
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