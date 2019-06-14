Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФАФАН 06:50

Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом свидетельствует обновленная версия списка, опубликованная на официальном сайте организации. Согласно представленному рейтингу, в активе команды России в настоящее время 1436 очков.

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