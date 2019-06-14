Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФАФАН 06:50
Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом свидетельствует обновленная версия списка, опубликованная на официальном сайте организации. Согласно представленному рейтингу, в активе команды России в настоящее время 1436 очков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Игры
«Лаборатория Касперского»: В пиратских видеоиграх спрятаны вредоносы
За год «Лаборатория Касперского» нашли и заблокировала больше 930 тысяч попыток скачать нелицензионные видеоигры с вредоносным программным обеспечением.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками
Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Иркутского полицейского задержали за сбыт наркотиков
В Иркутске задержали полицейского, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
Обновлено в 10:57
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47