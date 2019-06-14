Сборная России поднялась в рейтинге ФИФАLenta.ru 05:03

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации. В новой версии списка команда Станислава Черчесова оказалась на три строчки выше.

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Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Общество В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.

Происшествия В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Политика Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова 11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.

Происшествия Волжанин снабжал США запчастями к автоматам Калашникова Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ведомства, мужчина поставил в США более 100 составных частей автомата Калашникова.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Экономика Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.

Общество Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Музыка Little Big выпустили новый клип I’M OK Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.

Финансы «Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.

Интернет В Москве произошёл масштабный сбой геолокации В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.

Происшествия В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего пешехода Вечером 12 июня 22-летний сотрудник полка патрульно-постовой службы управления МВД по Саратову на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который от полученных травм скончался.

Политика Филарет рассказал о вмешательстве Порошенко в выборы главы ПЦУ Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вмешивался в процесс избрания главы неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).