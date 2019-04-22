Экономика

Российская пшеница упала в ценеLenta.ru 03:03

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ». За минувшую неделю средние экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5 процента снизились на 3 доллара, до 224 долларов за тонну.
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Цены на российскую пшеницу снижаются из-за падения спроса

NashGorod.ru07:02

Российская пшеница упала в цене

Lenta.ru03:03

Экспортные цены на пшеницу РФ снизились на прошлой неделе

Financial One06:02

СМИ: Из-за низкого спроса упали цены на пшеницу

ПРАЙМ01:26

Стоимость пшеницы начала снижаться

Век06:11

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

Infopro54вчера в 23:29

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Коммерсантъвчера в 17:53
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Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Хоккей

Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»

Обновлено в 06:29
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Спорт

Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре. Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару.
Обновлено в 05:26
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

Обновлено в 04:57
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

Поклонская: Крым останется российским при любом президенте Украины

Обновлено в 00:53
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Обновлено в 06:32
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Здоровье

Москалькова рассказала о проблеме оборота фальсифицированных лекарств

"Особую тревогу вызывает проблема, связанная с оборотом фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств", - написала Москалькова в Instagram.
Обновлено в 06:14
Общество

Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы

Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Общество

На побережье Кубани зону ограничения застройки расширили до 500 метров

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 22 сессии приняли во втором чтении законопроект, который ограничивает высотность застройки в прибрежных курортных городах на расстоянии 500 метров от моря, сообщает пресс-служба ЗСК.
Обновлено в 06:56
Общество

Синоптики Кузбасса дали прогноз на май

Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов.
Обновлено в 04:26
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Экономика

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для печени

Обновлено 20 апреля в 04:03
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
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