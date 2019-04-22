Экономика
Российская пшеница упала в ценеLenta.ru 03:03
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ». За минувшую неделю средние экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5 процента снизились на 3 доллара, до 224 долларов за тонну.
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Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
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Хоккей
Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»
Обновлено в 06:29
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Спорт
Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой
Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре. Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика
Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян
Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума
Обновлено в 04:57
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Москалькова рассказала о проблеме оборота фальсифицированных лекарств
"Особую тревогу вызывает проблема, связанная с оборотом фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств", - написала Москалькова в Instagram.
Обновлено в 06:14
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Общество
На побережье Кубани зону ограничения застройки расширили до 500 метров
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 22 сессии приняли во втором чтении законопроект, который ограничивает высотность застройки в прибрежных курортных городах на расстоянии 500 метров от моря, сообщает пресс-служба ЗСК.
Обновлено в 06:56
Общество
Синоптики Кузбасса дали прогноз на май
Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов.
Обновлено в 04:26
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43