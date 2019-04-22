Экономика
Цены на российскую пшеницу упалиДеловое.ТВ 03:49
Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
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Армия и оружие
Западная коалиция готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии
Боевики из оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, готовятся к захвату новых районов на востоке Сирии.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Здоровье
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Медведев утвердил федеральную программу развития генетики
Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол
Гол Вагнера Лава принес «Коринтиансу» третье чемпионство штата подряд
Счет 1:1, устраивавший «Сан-Паулу», сохранялся практически весь второй тайм, но вышедший на замену нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав, бывший форвард ЦСКА, забил победный гол на 89-й минуте, принеся своей команде третье чемпионство штата подряд.
Обновлено в 02:14
Политика
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского Подсчет голосов на президентских выборах Украины еще не окончен, однако уже очевидно, что страну возглавит актер и молодой политик Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:25
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не пойдет на похороны Джигарханяна, для того чтобы проститься, поскольку простилась с ним еще в конце 2017 года.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии
Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Космос
В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Экономика
Банки готовят план против санкций
Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
«Солнцепек» впервые примет участие в параде Победы в Белогорске
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 08:45
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Кино
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
На показе даже маститые киноманы не сразу узнали в героине одну из главных актрис России.
Обновлено в 04:13