Цены на российскую пшеницу упалиДеловое.ТВ 03:49

Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).

Армия и оружие Западная коалиция готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии Боевики из оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, готовятся к захвату новых районов на востоке Сирии.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Здоровье Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Политика Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно» Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Экономика Медведев утвердил федеральную программу развития генетики Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Политика Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Футбол Гол Вагнера Лава принес «Коринтиансу» третье чемпионство штата подряд Счет 1:1, устраивавший «Сан-Паулу», сохранялся практически весь второй тайм, но вышедший на замену нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав, бывший форвард ЦСКА, забил победный гол на 89-й минуте, принеся своей команде третье чемпионство штата подряд.

Политика В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского Подсчет голосов на президентских выборах Украины еще не окончен, однако уже очевидно, что страну возглавит актер и молодой политик Владимир Зеленский.

Политика Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.

Происшествия Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не пойдет на похороны Джигарханяна, для того чтобы проститься, поскольку простилась с ним еще в конце 2017 года.

Шоу-бизнес Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.

Политика США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Происшествия Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Космос В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Экономика Банки готовят план против санкций Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Политика Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400 Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.

Политика Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.

Экономика Совфед одобрил закон о крабовых аукционах Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях.

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.