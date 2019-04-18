Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеровВечерняя Москва 08:47
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. Новый лимит на легионеров будет введен с сезона 2020–2021.
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Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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Спорт день за днем10:13
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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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На аукционе Christie’s вновь выставляют скульптуру Модильяни
Одну из редких скульптур Модильяни выставят в мае на престижном аукционе Christie's. Мероприятие запланировали на 13 мая.
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Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
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Обновлено в 09:46
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
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Общество
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Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
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Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
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Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
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Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Баскетбол
«Парма» обыграла УНИКС благодаря 22 очкам Маклина
Обновлено в 13:55
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Транспорт
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
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Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги Чемпионов
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала».
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Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
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Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка
Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
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Кутепов успешно перенес операцию
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
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Политика
Бортников призвал к выработке единых международных правил в интернете
"Расследование преступлений боевиков в России и ряде европейских стран свидетельствуют, что их исполнители следовали инструкциям своих интернет-наставников", - отметил Бортников.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне
Британский аналитический центр Chatham House, который занимается исследованиями в области международных отношений, опубликовал доклад о якобы подготовке к войне со стороны России.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50