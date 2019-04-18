Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеровВечерняя Москва 08:47

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Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. Новый лимит на легионеров будет введен с сезона 2020–2021.

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