Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеровВечерняя Москва 08:47
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. Новый лимит на легионеров будет введен с сезона 2020–2021.
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