Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеровГазета.Ru 08:49
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
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Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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