Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеровГазета.Ru 08:49
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
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Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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Спорт день за днем10:13
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Наука
В Монголии обнаружили останки неизвестного гадрозавроида
В пустыне Гоби в Монголии группа ученых из нескольких стран, возглавляемая палеонтологом Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио, нашла хорошо сохранившиеся окаменелые кости неизвестного науке вида гадрозавроидов.
Обновлено в 05:37
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Транспорт
ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы и на МКАД
Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Политика
Власти Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране
В Бельгии стартует государственная кампания в Facebook, направленная на разубеждение беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Опубликована полная версия доклада Мюллера
В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела».
Обновлено в 11:24
Политика
ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко
Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Парламент Греции требует от Германии репараций
Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37