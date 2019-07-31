Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена". Между тем, источник агентства ТАСС сообщает, что с просьбой перенести эту встречу обратилось руководство столичной полиции.

Спорт день за днем

Общество Финляндия ужесточит правила получения шенгена для россиян Финляндия с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

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Общество Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.

Политика В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.

Общество Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту более пяти километров Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

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Происшествия Американский истребитель разбился возле Долины Смерти Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.

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Политика Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.

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Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.