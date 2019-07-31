Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»Эхо Москвы вчера в 11:31
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена". Между тем, источник агентства ТАСС сообщает, что с просьбой перенести эту встречу обратилось руководство столичной полиции.
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Перенос дерби «Спартак» - «Динамо» маловероятен. На игру продано 33 тысячи билетов
Спорт-Экспрессвчера в 11:03
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо», несмотря на запрос из МВД
Чемпионатвчера в 13:19
Василий Конов: «РПЛ пока держит оборону по переносу матча „Спартак“ – „Динамо“»
Sports.ruвчера в 06:42
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США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
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В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
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Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Первый признак алкоголизма назвали врачи
В числе причин дрожи врачи называют почечную недостаточность и дефицит дофамина, который также развивается на фоне алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Наука
В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН
Американский сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Дмитрий Медведев встретился с первыми «гектарщиками» в Забайкалье
В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".
Обновлено в 04:31
Наука
Рыбы раскрывают секреты регенерации конечностей
Обновлено 29 июля в 14:09