Футбол

Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»Эхо Москвы вчера в 11:31

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена". Между тем, источник агентства ТАСС сообщает, что с просьбой перенести эту встречу обратилось руководство столичной полиции.
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