Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено в 22:08
Политика
Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов
Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено в 22:18
Интернет
В США хотят снизить зависимость от соцсетей
В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Толкалина скрывает связь с известным певцом
Любовь Толкалину сняли на концерте известной рок-группы. Увидев объективы, актриса немедленно скрылась.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Армия и оружие
В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил
Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента 28 июля 2000 года.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже своей турецкой дочерней компании
Соглашение о продаже было подписано еще больше года назад. Сбербанк купил турецкий банк в 2012-м году.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ
США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Здоровье
На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ
Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Обновлено в 20:51
Общество
Ущерб от потери урожая из-за паводка оценили в Приамурье
Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00