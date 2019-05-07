Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде ЛенинградаLenta.ru 03:01

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.
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Российская писательница обвинила Сталина в ужасах блокады Ленинграда

Life.ruвчера в 22:54

Российская писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру

URA.Ru01:43

Сталину вменили в вину блокаду Ленинграда

Телеканал 360°00:56

Писательница вменила Сталину вину за блокаду Ленинграда

News.ruвчера в 22:58

Сталина назвали виновником блокады Ленинграда

Московский Комсомолец02:27

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Газета.Ruвчера в 22:46

Российская писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

РИА Новостивчера в 21:45
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0

Обновлено вчера в 14:47
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта

Прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе ДНР начали с 3 мая.
Обновлено в 02:46
Политика

«Стотысячетонный блеф»: в Германии высмеяли американский авианосец

Обновлено в 02:40
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье

ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Погибший при возгорании SSJ-100 летел в Мурманск за работой мечты

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей

«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Колорадо Эвеланш в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ обыграл Сан-Хосе Шаркс в овертайме.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов

Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье

Власти Подмосковья рассказали о донорском движении

Жители Подмосковья смогут сдать кровь в Московской областной станции переливания крови в период майских праздников, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

В Ростовской области за год откроют 10 центров амбулаторной онкологической помощи

Власти Ростовской области в течение 2019 года благодаря нацпроекту откроют 10 центров амбулаторной помощи онкобольным.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Наука

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.
Обновлено 05 мая в 03:14
Происшествия

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы

Обновлено вчера в 14:46
Экономика

Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства

История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

Кроссовер Cadillac XT5 2020 попался фотошпионам

Обновленную модификацию кроссовера Cadillac XT5 удалось запечатлеть фотошпионам в период проведения дорожных испытаний.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Кино

Кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили 2 миллиарда долларов

Четвертый фильм легендарной франшизы побил достижение «Аватара» Джеймса Кэмерона, которому потребовалось 47 дней, чтобы собрать кассу в 2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
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Русская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат Букеровской премии 2009 года.
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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