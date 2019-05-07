Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде ЛенинградаLenta.ru 03:01
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта
Прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе ДНР начали с 3 мая.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Колорадо Эвеланш в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ обыграл Сан-Хосе Шаркс в овертайме.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о донорском движении
Жители Подмосковья смогут сдать кровь в Московской областной станции переливания крови в период майских праздников, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
В Ростовской области за год откроют 10 центров амбулаторной онкологической помощи
Власти Ростовской области в течение 2019 года благодаря нацпроекту откроют 10 центров амбулаторной помощи онкобольным.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Наука
Иммунный фермент защитит от диабета второго типа
Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.
Обновлено 05 мая в 03:14
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства
История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Кроссовер Cadillac XT5 2020 попался фотошпионам
Обновленную модификацию кроссовера Cadillac XT5 удалось запечатлеть фотошпионам в период проведения дорожных испытаний.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Кино
Кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили 2 миллиарда долларов
Четвертый фильм легендарной франшизы побил достижение «Аватара» Джеймса Кэмерона, которому потребовалось 47 дней, чтобы собрать кассу в 2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34